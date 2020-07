DIREITO "É hora de repensar os impostos no Brasil", afirma tributarista Clélio Chiesa defende que o governo federal avalie o atual momento, mas também contemple demandas do passado

7 JUL 2020 - 11h:22 Por Redação/CBN

A dificuldade financeira vivida por muitas empresas atualmente, por conta da pandemia do novo coronavírus reascendeu, ainda mais, a necessidade de revisão dos tributos cobrados no país. Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta terça-feira (7), o advogado tributarista Clélio Chiesa afirma que o momento difícil também é uma oportunidades de repensar toda a questão tributária no país.

O ministro da economia, Paulo Guedes, tem dito com certa frequência que o governo ainda quer aprovar a reforma tributária este ano, porém Chiesa alerta que o texto não deve se limitar aos problemas atuais provocados pela pandemia. Segundo ele existem problemas históricos que precisam ser resolvidos como a substituição tributária e a taxação das grandes fortunas.