SEGURANÇA PúBLICA "É momento de serenidade e equilíbrio", diz coronel da PM sobre reivindicações da categoria Reposição inflacionária ultrapassa 20% e oficiais esperam reajuste há seis anos.

24 FEV 2020 - 12h:19 Por Loraine França

Com a repercussão da greve dos policiais militares no Ceará, a tensão em outros estados brasileiros aumentou e questões como salário e condições de trabalho dos oficiais são demandadas pela categoria. A CBN Campo Grande ouviu o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar em Mato Grosso do Sul, coronel Alírio Villassanti, para verificar a situação no estado e possíveis paralisações.

De acordo com Villassanti, há dois anos os policiais têm dialogado com o governo do Estado em busca de reajuste, considerando que os salários estão defasados em 20% em relação à inflação do período. "Vamos nos reunir com os representantes das entidades classistas para fazer uma avaliação do quadro. Acho que é um momento de muita tranquilidade, de muita serenidade, para a população não ser prejudicada".

