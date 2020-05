EMPREENDEDORISMO EM PAUTA É necessário que as pessoas estejam bem e engajadas Colunista dá dicas para atividades empreendedoras em meio a pandemia da covid-19

5 MAI 2020 - 13h:06 Por Gabi Couto / CBN

Mídias sociais, avaliação de plataformas do mercado para adoção de venda online, o serviço de entrega de delivere, avaliar custos e cortar gastos desnecessários, além de negociar com fornecedores são as dicas elencadas pela colunista Leandra Costa, no Empreendedorismo em Pauta. Confira: