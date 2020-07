ELEIÇÕES UFMS "É preciso desburocratizar o meio acadêmico", diz Lincoln Chapa 3 reforça que UFMS precisa otimizar serviços para garantir qualidade no ensino

2 JUL 2020 - 12h:44 Por Redação/CBN

A rodada de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) continua firme e o candidato desta quinta-feira (02), foi o professor Lincoln Carlos Silva de Oliveira. O docente está à frente da chapa 3 junto com o professor Prof. Dr. José Antônio Menoni.

Ele explicou que uma das propostas de campanha é desburocratizar os assuntos estudantis focando na transparência de informações na rede acadêmica da universidade. Lincoln reforça que é necessário contribuir para minimizar a evasão por problemas de saúde física e/ou psicológica dos estudantes, e trabalhar para melhorar a experiência dos estudantes na UFMS. Confira: