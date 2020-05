CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS "É preciso se adaptar ao momento", diz diretor da Auto Master Eduardo Pinheiro afirma que pandemia mudou mercado e que clientes estão cada vez mais exigentes conscientes

8 MAI 2020 - 12h:11 Por Redação/CBN

A Anfavea (Associação das Fabricantes de Veículos Automotores) revelou que a produção de veículos teve uma queda de 99% em abril. Foram apenas 1.800 unidades fabricadas no mês, acarretando no pior resultado mensal de produção desde 1957. Em Campo Grande estima-se que a venda de carros novos no mês de abril caíram cerca de 50%. A situação do mercado de automóveis foi o assunto da entrevista dessa sexta-feira (8) no Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas, com o diretor executivo da Auto Master em Campo Grande, Eduardo Pinheiro.

O executivo foi direto ao dizer que o setor é um dos que mais sentiram os efeitos da pandemia no varejo. Porém, afirma que a empresa está revendo as posturas de mercado e se adequando às necessidades, tanto de clientes quanto de funcionários. "Sabemos que isso tudo vai passar e temos que nos adaptar para a retomada, quando ela for possível", disse. Eduardo Pinheiro falou também sobre tendência e tecnologia.