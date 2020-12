RCN/CBN EM AÇÃO LIVE 2020 É preciso se preparar para buscar oportunidades” diz Cortella a Energisa MS Entidade fez filósofo refletir sobre oportunidades da vida

4 DEZ 2020 - 19h:44 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Antes de agarrar as oportunidades, é preciso se preparar, seja de forma coletiva ou individual, e assim, não somente esperar, mas buscar as boas ocasiões. Ao explicar sobre isso para responder a dúvida do representante da Energisa MS, Marcelo Vinhaes, o colunista da Rádio CBN, Mário Sergio Cortella, citou o dito popular de que “um cavalo não passa arriado duas vezes, porém, é preciso saber montar no animal”.

O filósofo ainda concordou com Vinhaes, que o fez refletir sobre as oportunidades da vida com a analogia sobre um copo vazio. “Pessoas que veem o copo do lado vazio, ou seja, com pessimismo, perdem grandes chances, seja no lado pessoal ou profissional”, disse o líder da entidade durante a última RCN/CBN em Ação Live 2020.