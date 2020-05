CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS "É preciso tomar decisões diárias, mas com olhar no futuro", diz empresário Roberto Rech participou do Cenário CBN e afirma que é preciso fazer de tudo para manter a equipe nesse momento

15 MAI 2020 - 12h:29 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

Roberto Rech disse que nenhuma crise econômica se compara à pandemia do coronavírus - Foto: Isabelly Melo/CBN O setor varejista é, sem dúvida, um dos mais afetados por conta da pandemia do novo coronavírus. Na visão de dirigentes e especialistas, o comércio está ainda tentando assimilar todos os impactos provocados pela restrição de horário, queda no movimento e mudança de hábitos dos consumidores. Os temas também foram destaque da entrevista do Cenário CBN desta sexta-feira (15), que teve a participação do empresário Roberto Rech, proprietário da Refrigeração Panan, empresa que tem 39 anos de mercado e atua em cinco cidades de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Rech disse que o empresário varejista está sendo obrigado, nesse momento, a tomar decisões diariamente para manter o negócio funcionando. Porém, segundo ele, é necessário resolver ao máximo os desafios atuais sem deixar de olhar para o futuro. "Precisamos enxergar lá na frente quando tudo isso passar. É necessário planejar, repensar e projetar o que vai acontecer de 2021 para frente", disse. Nesse sentido o empresário também destacou que não mexeu no quadro de 150 funcionários. "Não tenho a intenção de demitir nunguém. Preparar um bom funcionário exige tempo e muito investimento em treinamento, então, estou disposto a queimar gordura financeira agora para não demitir" ressaltou. Confira todos os detalhes da entrevista do Cenário CBN.

