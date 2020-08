CBN ENTREVISTA "É um dos maiores desafios da história", diz Riedel sobre pandemia Secretário de Governo e Gestão Estratégica falou sobre os indicadores do programa Prosseguir em MS

10 AGO 2020 - 12h:28 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

A pandemia do coronavírus está desfiando também a gestão pública em todo país. O secretário de Governo e Gestão Estratégica do Estado, Eduardo Riedel disse nesta segunda feira (10) que a pandemia é um dos maiores desafios da história e que provoca reflexos e praticamente todos os setores da economia.

Riedel é um dos responsáveis pelo Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), que tem o objetivo de manter as atividades socioeconômicas, sem riscos à saúde. O secretário detalhou a metodologia e o funcionamento do programa. “Utilizamos como referência planos similares dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul – alguns priorizando a saúde e outros a economia. Com base neste compilado, criamos um modelo nosso, voltado para as particularidades de MS e tendo como principal eixo norteador a saúde e a evolução da pandemia na região”.

Riedel falou sobre os índices de morte e de ocupação de leitos e também do legado que ficará após a pandemia. Acompanhe: