INFORME PUBLICITÁRIO Edifício Gibran: Sofisticação e detalhes surpreendentes O novo empreendimento da Construtora Saraiva de Rezende em Campo Grande é especialmente planejado para as famílias viverem experiências memoráveis e inesquecíveis

30 OUT 2020 - 08h:02 Por Isabelly Melo

Localizado no centro da cidade, o Edifício Gibran, novo empreendimento da Construtora Saraiva de Resende, é um edifício completo para lares mais que completos. Com excelente localização, o imponente empreendimento de 25 andares garante as melhores opções em áreas de lazer e sofisticação com cinco opções de plantas para os apartamentos.

Uma das opções de decorado do Edifício Gibran

Especialmente planejado para as famílias sul-mato-grossenses viverem experiências memoráveis e inesquecíveis, a Saraiva de Rezende não mediu esforços na criação de amplos espaços com opções para toda a família.

Amplas áreas de lazer

Para os momentos de lazer com a família e os amigos, o Edifício Gibran conta com Salão de Festas, Espaço Gourmet, Espaço Grill, Salão de Jogos e Piscina Adulto com deck molhado.

Os pequenos podem curtir momentos de diversão em áreas pensadas especialmente para eles, como Espaço Kids, Miniquadra, Playground e Piscina Infantil. E os pets da família não ficam de fora, podendo desfrutam de ambientes exclusivos, como gramado com Espaço Pet e Pet Care.

Para quem não dispensa exclusividade e praticidade, o Edifício também conta com ambientes que farão parte da rotina dos moradores, como Espaço Mulher, Espaço Fitness e Lavanderia Industrial.

Cinco opções de plantas

Todos esses diferenciais podem ser aproveitados em cinco opções de plantas, quatro modelos de 168 e 167 m² de área privativa e a Penthouse, que conta com 334 e 337m² de área privativa com o máximo conforto e requinte de um ambiente que inclui terraço com deck e ofurô para quatro pessoas.

Apartamento decorado

Agora é possível conhecer todos os detalhes do empreendimento no apartamento decorado, localizado na central de vendas da Construtora Saraiva de Rezende, na Rua Sete de Setembro, 2116, Jardim dos Estados, em Campo Grande. Para fazer uma visita e obter mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3044-1070.