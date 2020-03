EFEITO CORONA Edital do Som da Concha 2020 está suspenso Decisão faz parte das medidas adotadas pelo Governo do Estado

25 MAR 2020 - 15h:46 Por Ingrid Rocha/CBN

Os prazos para inscrição e análise de propostas do edital do projeto Som da Concha 2020 estão suspensos até o dia 30 de abril. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (25). Segundo a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o edital será retomado assim que todas as atividades governamentais voltarem. Ouça os detalhes: