Eduardo Romero fala sobre entrega da LOAS 2021

15 DEZ 2020 - 14h:57 Por Marcus Moura/CBN

O vereador Eduardo Romero (Rede) entregou hoje (15) o parecer sobre as emendas apresentadas pelos vereadores ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), em relação ao exercício financeiro de 2021. Os parlamentares apresentaram 567 emendas. Depois de análise técnica e financeira das emendas, o relatório aponta que das 567 apresentadas estão consideradas aptas 119, sendo 113 numéricas e seis textuais. No ano passado, os vereadores apresentaram 715 emendas e foram consideradas aptas 330. Todos estes detalhes foram apresentados no Programa CBN Campo Grande desta terça-feira, com apresentação de Israel Espíndola. Confira: