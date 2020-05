ECONOMIA Efeito Corona: confiança do empresário cai 15% de março para abril Crise e pandemia deixaram consumidor mais receoso, o que reflete diretamente nas perspectivas do comerciário

6 MAI 2020 - 14h:19 Por Marcus Moura/ CBN

A confiança do empresário do comércio caiu de março para abril e diversos fatores contribuíram para o resultado. Em abril, o ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) alcançou 114,8 pontos, ante aos 136,5 pontos de março. Confira: