Efeito corona: abastecimento nos postos cai 30% em uma semana Reajuste da pauta fiscal aliado ao surto do vírus deve impactar negativamente redução dos preços anunciadas pela Petrobras

16 MAR 2020 - 14h:09 Por Marcus Moura/ CBN

O novo Coronavírus já está apresentando efeitos no comércio da Capital. Segundo o Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul), o volume de abastecimento nos postos de combustíveis caiu 30% na última semana. Há previsão que a queda seja mais acentuada nesta semana, devido a paralisação em diversas instituições.

Segundo o diretor-presidente da entidade, Edson Lazarotto, a redução de 9,5% no preço da gasolina nas refinarias, anunciada pela Petrobras na última semana, deve demorar mais que o normal para chegar as bombas. O motivo? A manutenção dos estoques.

“Como caiu o volume de abastecimento, o estoque não consumido. Então, o empresário está vendendo o combustível com o preço antigo. Nesta semana, a gente espera que a queda no abastecimento seja maior”, explica.

A redução de 9,5% resultaria na diminuição de R$ 0,11 centavos nas bombas. Entretanto, com o aumento de R$ 0,20 centavos da pauta fiscal, que passou de R$ 4,499 para R$ 4,691, o barateamento deve ser de apenas R$ 0,05 centavos. “O aumento da pauta amortizou a redução. A diferença seria maior se não houvesse o aumento da pauta fiscal”, acrescente Lazarotto.

Aliado ao efeito Coronavírus, o reajuste da pauta deve atrasar a chegada da queda no preço do combustível no Estado. O etanol permaneceu com a alta inalterada, ou seja, não houve aumento, nem queda. O diesel também foi reajustado nas refinarias pela Petrobras. A redução foi de 6,5%. No Estado, a pauta do combustível também foi reajustada, porém para baixo saindo de R$ 3,949 para R$ 3,810. Isso significa redução de R$ 0,02 nas bombas de imediato. Já em relação a redução da Petrobras, a baixa deve variar até R$ 0,05 centavos.

Pesquisa

De acordo com o último levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), na semana passada, o preço médio do etanol saiu de R$ 3,540 para R$ 3,536. O diesel também ficou mais barato saindo de R$ 3,669 para R$ 3,659 (-0,27%), em média. Na direção oposta, a gasolina teve nova alta de 0,25% subindo de R$ 4,455 para R$ 4,466.