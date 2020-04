ESPORTE Efeito corona: Desafio Boiadeira é adiado para setembro A segunda edição do Trail Run: Desafio Boiadeira Sesc seria realizada no dia 17 de maio, em Bonito-MS

22 ABR 2020 - 11h:36 Por Isabelly Melo

A segunda edição do Trail Run: Desafio Boiadeira Sesc, que seria realizada no dia 17 de maio, em Bonito-MS, foi adiada para 20 de setembro. A organização do evento escolheu a nova data em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), como forma de resguardar a saúde dos participantes, de acordo com orientações das autoridades de saúde.

A prova de corrida em trilha (trail run) será realizada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc-MS), com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O percurso na Capital Brasileira do Ecoturismo terá início no asfalto, passando pelas ruas centrais da cidade e seguirá para a histórica Trilha Boiadeira, local marcado pela passagem para as comitivas de gado. Um desafio com morros, pedras, lama e travessia em matas fechadas à espera dos competidores e fãs de adrenalina.

O trajeto da prova envolverá rios e trechos de matas para quem for encarar os seis e 12 quilômetros. De acordo com a G2 Esportes, organizadora do evento, a expectativa é receber mais de 800 atletas.

Confira o comunicado completo da organização sobre o adiamento:

DESAFIO BOIADEIRA SESC 2020

NOVA DATA

Principal prova de corrida de trilha de Bonito, o Desafio Boiadeira Sesc anunciou nova data para sua prova. A mudança no calendário foi realizada em decorrência da pandemia de Covid-19, preservando a saúde dos atletas e seguindo as recomendações das autoridades de saúde.

O Desafio Boiadeira Sesc optou por adiar a 2ª edição, passando de maio para o dia 20 de setembro de 2020, em Bonito-MS. Lamentamos ter que adiar o evento, mas não podemos nos permitir ser palco de uma potencial ameaça à saúde do nosso público. Oferecer um espaço seguro e cuidado com as pessoas sempre será nossa prioridade.

Com uma expectativa de público superior a 800 pessoas, grandes marcas envolvidas e sendo o principal evento de trail run de Bonito, o Desafio Boiadeira Sesc sabe da sua importância para o setor esportivo e turístico nesse momento e continuará trabalhando para entregar um evento repleto de experiências únicas a todos vocês.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: desafiodaboiadeira@gmail.com ou pelo WhatsApp: (67) 99306-6517.

*Informações assecom Fundesporte