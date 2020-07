INDÚSTRIA Efeito Corona: MS tem apenas um laboratório para análises de matadouros, diz Fiems Fechamento de fronteiras impossibilita envio de amostras a outros países

10 JUL 2020 - 14h:56 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul está contando com apenas um laboratório para análise e controle de qualidade de abatedouros e frigoríficos em razão do fechamento das fronteiras por conta da pandemia do novo coronavírus, segundo a Fiems (Federação das Indústrias de MS). Confira: