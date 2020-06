SAÚDE Efeito Corona: Prefeitura decide fechar rodoviária por 30 dias Surto de casos no interior e medo de possível "importação" da doença de outras cidades levaram o executivo municipal a tomar decisão

2 JUN 2020 - 15h:25 Por Marcus Moura/ CBN

Seguindo a recomendação do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), a Prefeitura Municipal de Campo Grande decidiu fechar, novamente, a rodoviária. Entretanto, diferente do pedido pelo MP, que recomendava o fechamento por apenas 10 dias até a instalação de barreiras sanitárias, a administração municipal decidiu suspender as atividades por 30 dias.

Com a explosão de casos do novo coronavírus no interior, o executivo municipal teme que a Capital importe casos da COVID-19 de outros municípios. O novo decreto de fechamento deve publicado em edição extra do Diogrande ainda nesta quinta-feira (02).

Em live no facebook, o prefeito Marquinhos Trad usou o boletim epidemiológico diário, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), para justificar o ato. “Enquanto Campo Grande nas últimas 24 horas apenas 5 casos confirmados, Dourados teve 33, Vicentina 13”, disse.

Mato Grosso do Sul registrou 78 novos casos da COVID-19 nas últimas 24 horas atingindo 1.646 casos. Deste total, 1.329 são em cidades do interior do Estado. Segundo o secretário de saúde, Geraldo Resende, Dourados passou Campo Grande e se tornou o novo epicentro da pandemia em MS.