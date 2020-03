ECONOMIA Efeito Corona: vendas em Pedro Juan Caballero caem 95% Presidente da Câmara de Comércio da cidade afirma que prejuízos serão grandes

17 MAR 2020 - 10h:55 Por Marcus Moura/ CBN

O volume de vendas na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai caiu 95% na última semana por conta do medo relacionado ao novo Coronavírus. Segundo o presidente da Câmara de Indústria e Comércio de Pedro Juan Caballero, Victor Barreto, as lojas continuarão abertas, mesmo com o baixo movimento.

“Estamos trabalhando com o mínimo de vendas, mas vamos continuar com as portas abertas até que o governo baixe outra normativa nos obrigando a fechar. A fronteira segue aberta, ainda não calculamos os danos para nossa economia”, disse ele.

Ontem (16), a maior loja de importados da região, o Shopping China, decidiu paralisar as atividades, o que agrava ainda mais a situação porque sozinha. Sozinha, a loja é responsável por grande parte do comércio da região. Para a economista da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul, Daniela Dias, além do Corona outro fator agrava a situação.

“O Paraguai e a Bolívia tem uma dependência muito grande do Brasil na questão das vendas. A gente tem esses dois impactos, o primeiro o medo da transmissão do corona e o segundo a alta do dólar”, explica.

Daniela ainda afirma que o Coronavírus provocou uma mudança na forma de consumo não só em Mato Grosso do Sul, mas também, em outras unidades federativas do brasil. “A gente percebe que as pessoas, elas comiam muito fora de casa. Primeiro pela questão da praticidade e pela correria do trabalho e a outra era voltado pela experiência de consumo. Agora, o medo de uma possível infecção está freando e obrigando as pessoas a mudarem a forma de consumo”, finaliza.