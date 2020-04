AGRONEGÓCIO Egito passará a comprar carnes de sete frigoríficos de MS No 1º trimestre do ano, Estado exportou 20% mais de proteínas que em 2020

9 ABR 2020 - 14h:34 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Em meio à crise do novo coronavírus, o Egito anunciou a habilitação de 42 novos frigoríficos do Brasil, que passarão a exportar carnes de frango e bovina ao país. Do total, sete são de Mato Grosso do Sul.

Saiba em quais municípios estão localizadas as plantas frigoríficas:

Em 2019, o Egito rendeu ao Estado US$ 76,5 milhões com compras, principalmente de da proteína bovina.

As exportações de carnes bovina, suína e de frango cresceram 20,7% nos três primeiros meses do ano, se comparado com o mesmo período de 2019. Segundo informações do Sistema Famasul, o destaque das vendas é para a proteína suína, que teve um aumento de 4.182%.

