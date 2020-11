CBN FESTAS E EVENTOS Ele passou pelo vale da sombra da morte Pastor Dinho ficou mais de 50 dias em coma pelo Covid e sobreviveu

21 NOV 2020 - 12h:46 Por José Marques/Isabelly Melo

“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo”, foi com esse espirito que o Pastor Dinho nos contou como foi sua experiencia no hospital em mais de 50 dias de internação no CTI em coma.

Ele perdeu 1/3 do seu corpo, teve pneumonia, dois choques sépticos entre outras complicações e a morte foi dada como certa, mas pela força da oração de milhares de pessoas, e pela sua fé e determinação, ele sobreviveu e fala da importância dos cuidados para não contrair o vírus. Confira a entrevista completa: