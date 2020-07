VOTAÇÃO ONLINE Eleições UFMS estão abertas ao público acadêmico Votação online fica disponível até às 21h desta sexta-feira (17)

17 JUL 2020 - 09h:03 Por Redação/CBN - Texto: Vanessa Amin

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), realiza nesta sexta-feira (17), as eleições para reitor no período de 2020/2024. A consulta pública à comunidade acadêmica para subsidiar a escolha dos nomes que irão compor a lista tríplice encaminhada ao Ministério da Educação está disponível no portal www.ufms.br.

Para participar da votação, que ocorre pelo sistema e-Votação UFMS estudantes, professores e técnicos devem possuir o Passaporte UFMS (nome.sobrenome). De acordo com presidente da Comissão Executiva Central, Henrique Mongelli estão aptos a votar 28.032 eleitores.

Professores, técnicos e estudantes possuem urnas específicas para votação. O primeiro passo é utilizar o Passaporte UFMS para acessar o sistema. Em seguida serão apresentadas na tela as instruções. É importante ao final do processo, confirmar a escolha para que o voto possa ser depositado na urna.

Como é a primeira vez que a consulta pública é realizada de forma eletrônica, foi disponibilizado um manual com o passo a passo. O manual pode ser conferido aqui. Caso o eleitor tenha algum problema com o uso do sistema, pode ligar em um dos ramais disponíveis em https://agetic.ufms.br/plantao-consulta/ ou enviar e-mail para suporte.agetic@ufms.br.

Servidores e acadêmicos têm até 21h (horário de Mato Grosso do Sul) para participar da consulta pública. Segundo o presidente da Comissão Executiva Central, a apuração dos votos será realizada no auditório do Complexo Multiuso 1 da Cidade Universitária, após o término da consulta, com transmissão on-line.