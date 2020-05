POLÍTICA Eleições municipais deste ano podem ser adiadas A maioria da bancada federal de MS é favorável à mudança no calendário eleitoral

5 MAI 2020 - 06h:41 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, eleito o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que as datas das eleições municipais deste ano podem ser alteradas. Ele espera que o assunto seja decidido em junho.