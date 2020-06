OPINIÃO CBN Eleições: Tucanos mandam recado para Marquinhos Aliança PSDB/PSD está garantida, mas as bases reclamam melhor entendimento

18 JUN 2020 - 11h:54 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O presidente do diretório municipal do PSDB, vereador João Cesar Mato Grosso, ao lembrar que os tucanos garantem governabilidade ao prefeito e dizer que o partido não pode brigar pelo cargo de vice, manda recado ao prefeito Marquinhos Trad, dizendo que os tucanos não estão exatamente satisfeitos, apesar do governador Reinaldo Azambuja insistir na aliança com Trad.