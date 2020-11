ALERTA Em 10 meses, MS registra 70,5 mil notificações e 42 mortes por dengue Secretaria Estadual de Saúde alerta sobre situação da doença no estado

3 NOV 2020 - 09h:13 Por Ingrid Rocha/CBN

De janeiro a outubro de 2020, Mato Grosso do Sul registrou 70,5 mil notificações e 42 mortes por dengue. Douradina, São Gabriel do Oeste, Nova Alvorada do Sul, Anaurilândia e Ponta Porã são os municípios com maior incidência da doença no estado. A Secretaria Estadual de Saúde emitiu um alerta sobre a situação da doença em MS. Ouça os detalhes: