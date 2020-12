IPCA Em 11 meses, Campo Grande tem maior inflação entre Capitais Alta foi de 5,26% no acumulado do ano. Variação nacional foi de 3,13% no mesmo período

8 DEZ 2020 - 18h:36 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Foto: Arquivo/Agência Brasil Campo Grande registrou alta de 5,26% nos preços de produtos no acumulado do ano. O índice é o maior que o registrado nas 16 Capitais pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A média do Brasil é de 3,13% de variação no período. Em novembro, porém, a Capital sul-mato-grossense teve valorização menor que a registrada em outubro. No mês passado, a inflação subiu 0,87%. Saiba mais:

Deixe seu Comentário