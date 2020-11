CBN CONSUMO Em 15 dias, etanol tem alta de R$ 0,10 centavos nas bombas em Campo Grande Biocombustível saltou de R$ 3,16, na semana do dia 24 de outubro, para R$ 3,26 no último levantamento

10 NOV 2020 - 13h:05 Por Marcus Moura/CBN

O preço médio do etanol não para de subir na Capital. Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) o valor cobrado do consumidor nas bombas saltou de R$ 3,16 na semana do dia 24 de outubro para R$ 3,26 entre os dias 01 e 07 de novembro. Uma alta de 10 centavos em duas semanas. Na ponta do lápis, o biocombustível ficou 3,1% mais caro. Confira: