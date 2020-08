NOVO CORONAVÍRUS Em 16 dias, Secretaria de Saúde confirma 237 mortes em MS Estado já contabiliza 626 óbitos pela covid-19, segundo último boletim divulgado

17 AGO 2020 - 06h:24 Por Ingrid Rocha/CBN

Do dia 1º a 16 de agosto, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou 237 mortes por covid-19 em Mato Grosso do Sul. O estado contabiliza 626 óbitos. Durante a live do Governo do Estado no último domingo (16), o secretário de Saúde Geraldo Resende, destacou que MS pode chegar a 400 mortes até o final do mês. “Se não quebrarmos a cadeia de contaminação, podemos fechar o mês de agosto com 400 óbitos”, disse Resende.

Mato Grosso do Sul tem 36.836 casos de covid-19. 543 pessoas estão internadas no estado e mais 6 sul-mato-grossenses estão hospitalizados em outros estados brasileiros. No MS, 5.999 pessoas estão em isolamento domiciliar e 29.668 estão sem sintomas e recuperadas da doença.