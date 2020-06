BALANÇO Em 2020, número de emplacamentos caiu 30% na Capital Queda reflete o cenário de crise provocado pela pandemia do novo coronavírus

2 JUN 2020 - 16h:17 Por Marcus Moura/ CBN

O número de emplacamento de veículos em Campo Grande e Mato Grosso do Sul caiu consideravelmente nos primeiros cinco meses de 2020, segundo levantamento do Departamento Estadual de Trânsito. Neste ano, o volume de emplacamento foi 30% menor que no mesmo período do ano passado. Em 2019, 11.488 veículos foram emplacados entre janeiro e maio, agora, o número caiu para 8.064.

No Estado, a queda no período foi de 24,5% saindo de 23.800 emplacamentos no ano passado para 17.972 neste ano. A queda no número de emplacamentos está diretamente ligada a crise no mercado automotivo, já que o número de venda de novo e seminovos teve redução considerável.