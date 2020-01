BOLSA ATLETA FEDERAL Em 2020 o programa beneficiará 93 atletas de MS O investimento total será de R$ 84,2 milhões

3 JAN 2020 - 08h:09 Por Isabelly Melo

Mato Grosso do Sul terá neste ano 93 atletas contemplados com a Bolsa Atleta federal, conforme a lista divulgada pelo Ministério da Cidadania, com os nomes dos 6.248 beneficiados pelo Programa em todo o País.

Segundo informou o Governo Federal, o investimento total será de R$ 84,2 milhões. Dos selecionados pelo edital nº 2/2019, 4.248 são de modalidades olímpicas e 1.134 de modalidades paralímpicas. Ao todo, são cinco categorias de bolsa: Atleta de Base (R$ 370), Estudantil (R$ 370), Nacional (R$ 925), Internacional (R$ 1.850) e Olímpica/Paralímpica (R$ 3.100).

O Bolsa Atleta do Governo Federal é considerado o maior programa do mundo de patrocínio direto ao atleta. Desde a implantação, em 2005, foram concedidas mais de 69,5 mil bolsas para 27 mil atletas brasileiro. O valor destinado para a política pública ultrapassa R$ 1,2 bilhão.

O Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), permite que os beneficiados pela Bolsa Atleta estadual também recebam auxílio financeiro do programa federal. Os atletas sul-mato-grossenses contemplados com a Bolsa Atleta da Secretaria Especial do Esporte, órgão vinculado ao Ministério da Cidadania, podem ser selecionados pelo programa estadual da Fundesporte na categoria Pódio Complementar.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, o objetivo é fazer com que atletas de alto rendimento permaneçam em Mato Grosso do Sul. “Nós estávamos perdendo estes atletas para outros estados, por uma ajuda de custo muito pequena. Nós ampliamos a Bolsa Atleta estadual para incentivar nossos atletas a continuarem representando Mato Grosso do Sul e tem dado resultado. É uma forma de valorizarmos nossos atletas de alto rendimento e oportunizar que continuem em seu local de origem”.

Para 2020, o governador Reinaldo Azambuja já anunciou que dobrará o investimento nos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. De R$ 1,36 milhão, o valor do repasse passará a ser de R$ 2,8 milhões, possibilitando que mais desportistas de destaque continuem a treinar no Estado. “Queremos que eles fiquem em Mato Grosso do Sul, ao lado do técnico formador e do aconchego familiar, e continuem representando nosso Estado no cenário nacional”, finaliza Miranda.

Confira a lista com os 93 sul-mato-grossenses contemplados pelo Bolsa-Atleta federal:

Categoria Olímpica/Paralímpica

Michele Aparecida Ferreira – Judô para pessoas com deficiência visual – Campo Grande

Categoria Internacional

Luan Simões Pimentel – Judô para pessoas com deficiência visual – Camapuã

Patrick Pisoni Loureiro – Paracanoagem – Campo Grande

Erick Kenji Medrado Taira – Karatê – Campo Grande

Livia de Souza Lima – Tênis de mesa – Campo Grande

Alexia Souza Nascimento – Judô – Campo Grande

Gabryel Vieira Romero – Judô – Campo Grande

Leticia Domingues Menino – Judô – Campo Grande

Raul Nantes Campos – Handebol – Nova Andradina

Victor Hisashi Iwasaka Shimizu – Beisebol – Dourados

Categoria Nacional

Benilce de Araujo Lourenço – Judô para pessoas com deficiência visual – Campo Grande

Camila Gebara Nogueira Yamakawa – Judô – Dourados

Daiane Mailan de Souza – Atletismo – Dourados

Evelen de Oliveira Xavier dos Santos – Atletismo – Campo Grande

Paulo Henrique Andrade dos Reis – Atletismo – Dourados

Rosenei Herrera – Atletismo – Campo Grande

Rosenilda Aoyama – Atletismo – Dourados

Benedito Santana da Silva – Tiro esportivo – Campo Grande

Clenilza Barbosa Gonsalves – Tiro esportivo – Campo Grande

Gabriela Stroppa Paliano – Judô – Campo Grande

Graziella Ferreira Santos – Atletismo – Dourados

Jhonatan Bento Gamarra Campos – Atletismo – Campo Grande

Jonatan da Silva Ferreira – Atletismo – Dourados

Luan Roberto de Souza Arruda e Silva – Atletismo – Campo Grande

Luiz Nelson Nunes Azevedo – Tiro esportivo – Campo Grande

Nathassia Amaral de Souza – Taekwondo – Corumbá

Ana Lucia Serpa – Tiro esportivo – Campo Grande

Carlos Henrique da Luz Barbosa – Judô para pessoas com deficiência visual – Campo Grande

Enio de Jesus Garcia Alfonso – Tiro esportivo – Campo Grande

Erika Cheres Zoaga – Judô para pessoas com deficiência visual – Campo Grande

Igor Miranda de Souza – Atletismo – Dourados

Jean Adriano Rodrigues – Atletismo – Campo Grande

João Almir Moraes – Tiro esportivo – Campo Grande

Jorge Diodi Nakashita – Judô para pessoas com deficiência visual – Campo Grande

Pedro Elias Barros Tenorio – Atletismo – Dourados

Rafael Renato Gazoni Moreira – Judô para pessoas com deficiência visual – Campo Grande

Silvia Regina Cara Lopes Martinez – Tiro esportivo – Campo Grande

Amanda Lima Leal – Luta olímpica – Campo Grande

Luiz Antonio Lazaro de Lima Souza Fabbri – Luta olímpica – Campo Grande

Agson Tiago Jahel Lima – Judô – Campo Grande

Aline Cristina de Sá Neves – Judô – Campo Grande

Anne Louise de Melo Ireno – Karatê – Campo Grande

Ayhan Liell Zanella – Judô – Campo Grande

Hernandes Souza dos Santos – Judô – Campo Grande

Milena Pache Matias – Judô – Terenos

Maria Fernanda Perfeito – Judô – Campo Grande

Pedro Henrique Leguizamon Pena – Natação – Campo Grande

Yasmin Mayumi Carvalho Maruyama – Judô – Campo Grande

Araci Dandara Santana da Silva – Tiro esportivo – Campo Grande

Assíria Daniela Mauricio da Silva – Luta olímpica – Campo Grande

Bruna Vieira de Jesus – Atletismo – Campo Grande

Luiz Felipe Loureiro – Natação – Campo Grande

Pedro Samuel Gonçalves da Silva – Luta olímpica – Campo Grande

Kaique Dantas Pires – Judô – Campo Grande

Karla Rocha de Oliveira – Judô – Campo Grande

Naiara Aparecida Santana Espinosa – Tiro esportivo – Campo Grande

Andre Luis Barroso Filho – Bocha paralímpica – Três Lagoas

Ana Karoline Ferreira Cunha – Futebol – Campo Grande

Danilo Vasques Souza – Handebol – Campo Grande

Ylka Quintana de Almeida Maluf – Bocha paralímpica – Maracaju

Ana Carolina Santos – Vôlei de praia – Três Lagoas

Categoria Estudantil

Dalton Hian Caetano de Andrade – Atletismo – Campo Grande

David Barbosa Holosback Dalmas – Natação – Campo Grande

Edson Fernandes da Silva Dias – Atletismo – Dourados

Emelly Aparecida de Azevedo Colman – Atletismo – Campo Grande

Helen Cordeiro Machado – Judô para pessoas com deficiência visual – Campo Grande

João Pedro de Andrade – Judô – Campo Grande

Joelma Lacerda Souza Rocha – Atletismo – Dourados

Kawah David – Ciclismo – Chapadão do Sul

Milaini Alviço Araujo – Natação – Campo Grande

Omizia Nunes da Silva Santos – Atletismo – Campo Grande

Rosiel Fernandes Araujo – Atletismo – Dourados

Willian Gomes dos Santos – Natação – Campo Grande

Lorrayne Aparecida Castro Alexandre – Natação – Campo Grande

Michelly Kelly Vasquez Souza de Arruda – Natação – Campo Grande

Miguel Romeiro Cristaldo – Natação – Campo Grande

Eduarda Helena dos Santos – Natação – Campo Grande

Gabriel Camargo da Silva – Atletismo – Campo Grande

Guilherme Paiva Leguisamon Gonzalez – Tênis de mesa – Campo Grande

Isac Garcia Ribeiro Bignardi – Judô – Campo Grande

José Marco Pereira Leite Demarco – Judô – Campo Grande

Larissa Pereira da Costa – Tênis de mesa – Campo Grande

Marcia Coutinho Campos – Tênis de mesa – Campo Grande

Rafaela Santos Ribeiro – Natação – Campo Grande

Robson Costa Lima – Natação – Campo Grande

Thais Borges Vilhalva – Atletismo – Dourados

Victoria Beatriz Borges Vilela – Natação – Campo Grande

Ana Vitoria Alvares Ribeiro – Bocha paralímpica – Dourados

Vitor Henrique Gomes Santana – Basquete em cadeira de rodas – Dourados

Categoria Atleta de Base

Julia Maria Miranda de Freitas – Natação – Campo Grande

Ana Beatriz Martins Cano – Judô – Dourados

Milena Maria Pereira Leite Demarco – Judô – Campo Grande

Pedro Silva Bonfim – Judô – Campo Grande