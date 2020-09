CBN CONSUMO Em 2020, pão francês já ficou 7% mais caro no Estado Somente o preço do trigo, vem sofrendo alta de 5% ao mês, afirma sindicato da categoria

25 SET 2020 - 17h:07 Por Marcus Moura/CBN

O pão francês, um dos alimentos mais tradicionais para o brasileiro, ficou até 7,7% mais caro em 2020 no acumulado do ano no Estado. Dados do Sindepan/MS (Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de Mato Grosso do Sul) mostram que em fevereiro, o preço médio praticado pelos comerciantes era de R$ 12,90. Entretanto, em setembro, o quilo mais barato encontrado foi de R$ 13,90. Segundo o vice-presidente do sindicado, Marcelo Alves Barbosa, a indústria da panificação tentou amortizar o reajuste, reduzindo a margem de lucro e até mesmo tentando diminuir alguns custos de produção. Somente a farinha de trigo vem tendo um aumento mensal de 5%, puxada pela alta do dólar. Confira: