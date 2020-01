No ano passado, foram produzidas 219 mil toneladas de soja em Campo Grande, segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para este ano, a expectativa é de que tenha um aumento de 14% no volume produzido e de área plantada, de 73 mil ha para cerca de 77 mil ha.

Além da oleaginosa, a capital do estado se destaca também na produção de milho e de frutas.

