INVESTIMENTO Em 2020 serão investidos R$125 mi na saúde no Estado Valor será repassado pelo Governo Federal para atender todas as áreas da saúde

7 JAN 2020 - 13h:52 Por Beatriz Magalhães/CBN

De acordo com o governador de Mato Grosso Sul, Reinaldo Azambuja, o recurso repassado pelo Governo Federal vai garantir melhorias em todas as áreas, desde a compra de equipamentos até ampliações de unidades de saúde no Estado: