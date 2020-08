NOVO CORONAVÍRUS Em 23 dias, número de mortes em agosto já é superior a julho Do dia 1º até o dia 23 deste mês foram confirmados 328 óbitos pela Secretaria

24 AGO 2020 - 06h:25 Por Ingrid Rocha/CBN

Nos primeiros 23 dias do mês agosto, Mato Grosso do Sul registrou 328 mortes por covid-19. O número ultrapassou o registrado durante todo o mês de julho (320). A cidade com mais óbitos é Campo Grande, com 143 neste mês. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a média de mortes no estado é preocupante, de 13,9. O que representa uma média de 14 mortes por dia em MS.

O estado registrou 610 novos casos de covid-19, segundo o último boletim divulgado pela SES, sendo 259 em Campo Grande. Ouça os detalhes: