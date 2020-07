CBN AGRO Em 40 anos, CREA/MS tem primeira mulher na disputa pela presidência Eleições para novas diretorias acontecem no próximo dia 15 de julho

11 JUL 2020 - 09h:00 Por Eder Campos/Ingrid Rocha

No CBN Agro deste sábado (11), Eder Campos entrevistou a candidata à presidência do CREA/MS, Vânia Mello. As eleições para novas diretorias acontecem no próximo dia 15 de julho. A votação terá início às 8h e término às 19h. A entidade agrega mais de 10 mil profissionais de engenharia e agronomia em todo o Estado.

Neste ano, serão eleitos profissionais para os cargos de presidentes do Confea e dos Creas, conselheiros federais (BA, TO, MA, PR e RS) e diretores-gerais e administrativos das Caixas de Assistência dos Profissionais dos Creas (Mútua).

Confira a entrevista: