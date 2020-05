ECONOMIA Em abril, MS registrou fechamento de 450 empresas Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, saldo do ano é positivo

12 MAI 2020 - 10h:07 Por Marcus Moura/CBN

Em abril, Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 450 empresas e o fechamento de 270 negócios, o número é menor que o mesmo período do ano passado. Entretanto, o primeiro quadrimestre do ano tem o melhor resultado dos últimos sete anos, com 2.361 novas empresas. os dados são da Junta Comercial do Estado. confira: