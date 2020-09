FISCALIZAÇÃO Em ação, Procon identifica falta de nota fiscal, produtos irregulares e alvará vencidos em lojas de importados Em algumas lojas, o Procon registrou a venda de óculos de grau sem a necessidade de receita

28 SET 2020 - 18h:02 Por Marcus Moura/CBN

Após diversas e consecutivas denúncias de irregularidades em lojas de importados no Centro de Campo Grande, conhecidas popularmente por oferecer produtos a preços baixos, o Procon Estadual, a Secretaria de Fazenda do Estado e as Delegacias do Consumidor e de Defraudações realizaram uma ação para fiscalizar e coibir irregularidades. Segundo o titular do Procon/ Marcelo Salomão, entre as várias irregularidades detectadas nas lojas fiscalizadas, vale ressaltar a não emissão de notas ou cupons fiscais de venda o que dificulta para o consumidor a troca do que foi adquirido caso note algum defeito. Confira: