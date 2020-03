SEGURANÇA MS reforça campanha de combate a violência contra mulher MS já registra seis casos de feminicídio desde o início de 2020

2 MAR 2020 - 12h:12 Por Thais Cintra

A campanha do Governo do Estado no combate à violência contra a mulher, tem como tema o protagonismo das mulheres na luta pelos direitos no que se refere à autonomia e poder. Em entrevista à CBN Campo Grande, a secretária estadual de políticas públicas para a Mulher, Luciana Azambuja, destacou as ações que serão apresentadas durante todo o mês de março. Confira no link: