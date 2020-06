MEIO AMBIENTE Em Bonito, projeto de compostagem pode ser solução para 30 toneladas de resíduos orgânicos gerados mensalmente Segundo bióloga, município gasta cerca de R$100 mil por mês para destinar os resíduos ao aterro da cidade vizinha, Jardim.

11 JUN 2020 - 08h:46 Por Loraine França

Conhecida pela beleza cênica de rios com águas cristalinas, cavernas, rica fauna e flora e destino internacional de quem procura pelo turismo em meio a natureza, Bonito ainda caminha para se tornar um município 100% sustentável.

Para a bióloga e pesquisadora Lívia Cordeiro, a capital do ecoturismo ainda precisa avançar em questões relacionadas ao meio ambiente, principalmente, quando o assunto é a destinação correta dos resíduos orgânicos. De acordo com Lívia, mensalmente, são geradas 60 toneladas de resíduos no município, como materiais de construção, rejeitos, orgânicos e recicláveis.

E pensando na melhor forma de dar destinação correta aos resíduos, a pesquisadora desenvolve, através da startup Ciclo Azul, um projeto que visa compostar os resíduos orgânicos gerados em Bonito. Atualmente, 30 toneladas por mês vão parar no aterro da cidade vizinha, Jardim, através de um consórcio, conforme explicou Lívia.

No final do ano passado, a startup foi escolhida para participar do programa Centelha, do governo do estado, que escolhe startups com ideias inovadoras em Mato Grosso do Sul. Em setembro deste ano, a Ciclo Azul deve colocar o projeto da compostagem em prática, coletando com bicicletas elétricas, os resíduos orgânicos nas casas dos assinantes que aderirem à ideia.

“A pessoa que fizer parte do clube de assinatura vai pagar um valor mensal acessível, vai receber um recipiente apropriado, com tampa bem vedada para armazenar seu resíduo que nós vamos coletar e destinar para compostagem”.

Ao final de cada mês, o assinante vai receber um relatório com informações como quantidade de metano, de dióxido de carbono e de resíduo orgânico que cada pessoa deixou de destinar ao aterro. “A pessoa que fizer parte do clube de assinatura vai ter apoio do Ciclo para entender sua própria pegada ecológica, qual o impacto ambiental que ela tem no dia a dia dela sobre o planeta”.

Compostagem em casa

A compostagem é um processo de decomposição natural de matéria orgânica e, segundo a pesquisadora, há muito tempo praticada pelos seres humanos.

“Isso porque o ser humano começou a observar que as plantas cresciam sempre mais forte nos solos que tinham mais matéria orgânica. Então, a partir da observação da natureza o ser humano começou a manipular o processo de degradação da matéria orgânica para fazer plantios cada vez mais saudáveis”.

Existem várias técnicas de compostagem que podem ser feitas por grandes empreendimentos, indústrias, escolas ou, até mesmo, em casa, no nosso dia a dia. Ouça um trecho da entrevista com a bióloga Lívia Cordeiro, que fala sobe os tipos de compostagem e quais alimentos podem passar por esse processo: