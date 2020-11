FORAGIDO Em busca de Cupertino, polícia monitora fronteira de MS Acusado de matar o ator Rafael Miguel e seus pais no ano passado e fugir, Cupertino morou oito meses em Mato Grosso do Sul

4 NOV 2020 - 12h:21 Por Loraine França

A fronteira do Brasil com o Paraguai está sendo vigiada por forças policiais para monitorar o paradeiro do empresário Paulo Matias Cupertino, de 49 anos. Cupertino é acusado pelo homicídio do ator Rafael Miguel e seus pais em junho do ano passado, em São Paulo. Foragido há mais de um ano, ele viveu os últimos oito meses em Eldorado, município do interior de Mato Grosso do Sul.

Ouça a reportagem: