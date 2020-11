ELEIÇÕES 2020 Em Campo Grande, 120 ônibus circulam neste domingo Linhas foram reforçadas principalmente na área do TRE-MS e do centro

15 NOV 2020 - 07h:24 Por Ingrid Rocha/CBN

Neste domingo (15), 120 ônibus estão circulando pelas ruas de Campo Grande, em operação especial das Eleições 2020. As linhas que atendem ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) e do centro foram reforçadas. Ouça os detalhes: