Em comemoração ao aniversário de MS, Renato Teixeira realiza live Artista vai homenagear dez profissionais do estado neste sábado (03)

2 OUT 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O cantor e compositor Renato Teixeira realiza neste sábado (03), uma live em comemoração aos 43 anos de Mato Grosso do Sul. Dez artistas do estado serão homenageados na ocasião. A apresentação será transmitida a partir das 16h (horário de MS) no canal do Renato Teixeira no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCc_mVX1G48epxdN7kFfGYrA). O artista foi entrevistado no CBN Cultural desta sexta-feira (02) e contou os detalhes sobre a apresentação e ainda falou sobre este momento de pandemia para o setor cultural. Confira: