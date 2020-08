DO MESMO SANGUE Em dez dias, Campanha arrecada primeiras mil bolsas de sangue Pintura da arara vermelha deve ser iniciada nesta segunda-feira (17)

15 AGO 2020 - 11h:20 Por Ginez Cesar/Giovanna Dauzacker

A iniciativa inédita promovida pelo Sicredi, em parceria com o Hemosul e Sectur e apoio da Prefeitura de Campo Grande e da Secretaria Estadual de Saúde alia doação de sangue à restauração de um dos principais pontos turísticos da Capital, o Monumento das Araras.

A Campanha “Do Mesmo Sangue” foi lançada no dia 5 de agosto e tem como objetivo arrecadar 5 mil bolsas de sangue, sendo que a cada mil, uma parte da arara vermelha, que havia sido pintada branco no último dia 31, ganhará cor.

Com as primeiras mil bolsas arrecadadas em menos de dez dias, a primeira etapa da ação foi cumprida, e agora, o artista plástico Cleir inicia a pintura de parte do monumento na segunda-feira (17). A gerente de relacionamento da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Ariane Zen, falou sobre isso em entrevista ao Programa CBN Campo Grande Especial deste sábado (15).

Confira a entrevista na íntegra:

As doações de sangue podem ser realizadas diretamente no Hemosul da Capital, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, de segunda a sexta-feira, entre 7h e 17h, e aos sábados, das 7h até 12h.