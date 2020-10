PRIVACIDADE Em dois anos, quase 40 mil telefones tiveram chamadas de telemarketing bloqueadas Número de reclamações quase dobrou em 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado

19 OUT 2020 - 17h:46 Por Marcus Moura/CBN

O número de denúncias do Bloqtel, o serviço de bloqueio de telefones para o não recebimento de chamadas de telemarketing do Procon/MS, dobrou entre 2019 e 2020, segundo dados do órgão. Desde o início do serviço, em janeiro do ano passado, até agora já foram mais de 39.978 linhas bloqueadas. Confira: