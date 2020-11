CORONAVÍRUS Em Dourados, 100% dos leitos de UTI destinados para covid-19 estão lotados No município, 119 pessoas morreram após complicações do coronavírus

30 NOV 2020 - 06h:31 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

Em Dourados, 100% dos leitos de UTI destinados para pacientes com covid-19 estão lotados, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado neste domingo (29) pela Prefeitura do município. Ouça os detalhes: