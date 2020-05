POLICIAL Em Dourados igreja católica decide não retomar celebrações presenciais O decreto autorizando reabertura das igrejas e cultos religiosos foi publicado no dia 4

8 MAI 2020 - 07h:18 Por Lilian Rech/Thais Cintra

Outras medidas para a reabertura do comércio também foram flexibilizadas. Mesmo com a autorização da prefeitura, a Diocese do município informou em nota que por enquanto vai manter a suspensão das celebrações religiosas. Acesse o áudio: