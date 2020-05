COVID-19 Em Dourados taxa de isolamento social cai enquanto novos casos de covid-19 são registrados Segunda maior cidade do estado tem baixa taxa de isolamento social

6 MAI 2020 - 08h:08 Por Lílian Rech/ Thais Cintra

Com três novas confirmações de casos positivos do coronavírus em Dourados, isolamento do município é um dos piores de Mato Grosso do Sul. Acesse o áudio: