EFEITO CORONA Em meio à pandemia, Casa do Artesão adota sistema delivery Instituição que ajuda mais de 700 artesãos na comercialização de produtos perdeu cerca de 90% do movimento no período

15 MAI 2020 - 14h:37 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foto: Fundação de Cultura A Casa do Artesão, que auxilia na comercialização dos produtos de cerca de 700 artistas Sul-mato-grossenses, perdeu cerca de 90% do movimento com a chegada do novo coronavírus na Capital. E para driblar a crise e se adaptar à nova realidade, a Instituição adotou o sistema delivery. Saiba mais: Para mais informações, o contato da Casa é o (67) 3383-2633 ou (67) 99229-2038.

Deixe seu Comentário