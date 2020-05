DISTANTES Em meio à pandemia, famílias têm dia das mães "diferente" Para respeitar isolamento social e proteger a quem amam, filhos recorrem às tecnologias para demonstrar amor

8 MAI 2020 - 17h:33 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

O dia das mães, celebrado no segundo domingo do mês de maio, será diferente neste ano, em razão da pandemia do novo coronavírus. Para proteger as pessoas que amam e respeitar o isolamento social, alguns filhos decidiram passar a data longe das mães, mas recorrem às tecnologias para se fazerem presentes.

Segundo a psicóloga da Unimed CG, Mariela Nicodemos Bailosa, é possível utilizar a criatividade para demonstrar afeto neste período.

