SOLIDARIEDADE Em meio à pandemia, Juliano Varela continua atividades online Associação atende mais de 350 pessoas com síndrome de down, autismo e microcefalia na Capital

2 ABR 2020 - 15h:21 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Desde 1994, a Associação Juliano Varela promove programas para o pleno desenvolvimento de pessoas com síndrome de down, autismo e microcefalia em Campo Grande. Com uma equipe de cerca de 60 profissionais, a instituição presta atendimentos clínicos, sociais e educacionais para mais de 350 alunos, desde o nascimento até a idade mais avançada da vida.

E em meio à pandemia da COVID-19, as aulas e atendimentos presenciais, que são feitos de forma gratuita, tiveram que ser suspensos. Agora, como forma de não interromper as atividades, estão utilizando as aulas online.

Saiba mais:

Para doar à Associação Juliano Varela, entre em contato através do telefone (67) 3201-6199. Clique e conheça um pouco mais sobre a instituição.