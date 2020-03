EFEITO CORONA Em meio a pandemia, Procon Estadual recebe denúncias graves Marcelo Salomão explicou que órgão recebeu informação de empresas que dobraram valor de produtos

20 MAR 2020 - 14h:26 Por Ingrid Rocha/CBN

O Procon Estadual recebeu denúncias graves de empresas que estão se aproveitando do momento de preocupação mundial, para aumentar o preço de alguns produtos. O superintende do Procon Marcelo Salomão explicou como o órgão está atuando neste momento no estado e também quais são os direitos do consumidor em meio a esta pandemia do novo coronavírus. Confira a entrevista: