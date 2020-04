EFEITO CORONA Em meio à pandemia, Senar oferece assistência virtual aos produtores Atualmente 3.067 propriedades rurais são atendidas pelo serviço no Estado

22 ABR 2020 - 15h:02 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Para continuar atendendo os produtores rurais, mesmo com o isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, o Senar de Mato Grosso do Sul passou a oferecer Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) online.

